Baltimaad otsivad lahendust huvide konfliktile RB Raili juhtimises

Eesti majandusministeerium toetaks RB Raili aktsionäride lepingu avamisel RB Raili juhatusele suurema juhtimisõiguse andmist, kuid Leedu ja Läti soov loovutada projekti juhtimine ühisettevõttele pole kindel. Foto: Liis Treimann

Kolme Balti kõrgeima auditiitori ühisraporti kokkuvõttes tõdetakse, et Baltimaade iseseisvuse aegne suurima taristuprojekti juhtimises on tõsiseid vajakajäämisi. Nii peavad Rail Balticu projekti omanikud otsustama, kas haarata taristuprojekti ohjad veel rohkem enda kätte või anda rohkem võimu ühisaktsiaseltsi RB Rail juhatusele.

Muu hulgas Eesti riigikontrolli osalusega valminud ühisraportis nenditakse, et RB Raili probleemid on seotud peaasjalikult muudatuste ja riskide juhtimisega. „See tähendab, et kui olemasolevat süsteemi ei muudeta tõhusamaks, on risk ületada rahastuslepete eelarvet ja tähtaegu,“ nenditakse auditi kokkuvõttes.