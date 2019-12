Riigikontroll: Rail Baltic läheb kallimaks ja ei saa õigeks ajaks valmis

Henrik Hololei ja Jüri Ratas Foto: Liis Treimann

Riigikontrolli värske audit näitab, et Rail Balticu raudteeprojekti puhul on tekkinud tegevuste elluviimisel, sealhulgas Eesti vastutada olevas osas, hilinemisi ja osa tegevuste maksumuse prognoosid on suurenenud. Näiteks Pärnu ja Ülemiste reisiterminalide valmimine hilineb prognoosi kohaselt lausa viis aastat.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sõnul teevad projekti osapooled kõik endast oleneva, et projekt valmiks kokku lepitud tähtajaks ehk 2026. aastaks. Auditis tuvastatud asjaolud näitavad siiski, et projekti tähtaegne valmimine pole ilmselt realistlik ja tegevuste maksumus ületab esialgseid prognoose, kuid see on selliste suurprojektide puhul olnud pigem tavaline.