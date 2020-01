Maaeluministeeriumi uueks kantsleriks sai Tiina Saron

Maaeluminister Arvo Aller nimetas ametisse uue kantsleri Foto: Andras Kralla/Äripäev

Valitsus kiitis heaks maaeluministri ettepaneku nimetada ministeeriumi uueks kantsleriks senine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron.

"Mul on hea meel, et maaeluministeeriumi juhtkond saab taas jätkata tööd täies koosseisus. Uuel kantsleril Tiina Saronil on sobilik haridus ja suurepärane valdkonnatundmine, ta on olnud pikka aega lüliks ministeeriumi ja tootjate vahelises koostöövõrgustikus. Tippjuhtide valiku komisjoni hinnangul on Saronil head eeldused kujuneda tugevaks tippjuhiks,“ ütles maaeluminister Arvo Aller.