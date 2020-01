Hotelli Kolm Õde ümber käivas vaidluses langes uus kohtuotsus

Tallinna vanalinna hotelli Kolm Õde endise omanikfirma ümber pikki aastaid käinud ning juba teist korda ringkonnakohtusse jõudnud miljonivaidluses otsustas kohus seekord hotelli endise omanikfirma pankrotihalduri esitatud hagi mitte rahuldada.

Hotell Kolm Õde Tallinna vanalinnas. Foto: Andres Haabu

Samuti otsustas kohus tühistada panga ja liisingufirma kinnistutele hagi tagamiseks hiljuti seatud kohtulikud hüpoteegid. TBB Panga (varem Tallinna Äripank) ning TBB Liisingu esindaja, Laus & Partnerid vandeadvokaadi Janek Väli sõnul on nad olnud algusest peale veendunud, et pankrotihalduri poolt esitatud hagi on pahatahtlik ja alusetu ning hagis nimetatud asjaolud ei vasta tegelikkusele.