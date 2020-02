Raadiohommikus: huvitavatest trendidest automüügis ja kinnisvarahalduses

Teisipäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis teeme juttu, millised trendid ja riskid valitsevad Eesti automüügis. Foto: Andres Haabu

Äripäeva raadio teisipäevane hommikuprogramm võtab vaatluse alla huvitavamad trendid ja riskid Eesti automüügis ning kinnisvarahalduses.

Saates aitavad teemat lahata Tarmo Toiger KPMGst ning Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite juht Sigrid Kõiv.

Lisaks kuuleme järgmisel nädalal Gaselli Kongressil esineva Sven Lõhmuse ettevõtmistest.

Äsja lõppenud STARTUp Daylt mängime lõigu intervjuust Smartvendi asutaja Joosep Sillaga.

Teeme juttu ka öösel käivitunud USA presidendivalimistest.

Pärast poolekümneseid uudiseid stardib neljaosaline idufirmade rubriik, kus idufirmade juhid räägivad sellest, mille poolest erineb start-up alustavast ettevõtest.

Stuudios on uudistetoimetaja Ken Rohelaan ja saatejuht Meelis Mandel.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates tuleb mängimisele värske salvestus nädalavahetusel toimunud investor Toomase konverentsilt. Kuidas lõigata kasu pensionireformist? Kuidas luua võitev strateegia 2020. aastaks? Mida õpetas 2019. aasta? Millises majandustsüklifaasis asume praegu? Kuuleb praktilisi soovitusi investeeringute juhtimiseks.

Arutelus osalevad investor ja dividendinvestor.ee blogija Märten Kress, pensioniühistu Tuleva Fondid AS juhatuse liige, Tuleva III samba projektijuht Mari Kuhi ning investor ja Tallinna Tehnikaülikooli ning Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud Kristjan Liivamägi. Arutelu modereeris investor ja Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.

12.00–13.00 "Sisuturundussaade". Kuigi Nordea Eestis kliente enam ei teeninda, tegutseb pank siin aktiivselt edasi, selgitavad saates Nordea Bank AB Eesti filiaali juht Tiina Käsi ning äritoe- ja haldusjuht Jelena Trumm. Üle 500 töötajaga ettevõte teenindab Tallinnast Soome kliente, pakub tuge Põhjamaa kontoritele ning tegeleb ka finantskuritegude tõkestamisega. Lähiaastatel on plaanis oma tegevust siin veelgi laiendada.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". Ökoloog ja Tallinna Ülikooli teadlane Mihkel Kangur rääkis sellest, kuidas inimesed saavad keskkonna säilimise jaoks ise palju ära teha. Arutlesime, kas Austraalia põlengud ja sõjalised konfliktid teatud piirkondades triivivad maailma vaikselt lõpu suunas või annaks keskkonda hoides neid edaspidi ära hoida. Kangur nentis, et Eesti on maailma kõige räpaseim riik per capita ning tulevased tööandja peaksid mõtlema rohelisemalt, sest uus pealekasvav põlvkond ei taha muidu nende juurde tööle minna. Vestlust veab Kaisa Gabral.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saadet alustavad sotsiaalmeediaturunduse agentuuri Goal asutaja ja loovjuht Marko Saue ning digitaalagentuuri tegevjuht Madis Trei, kes koos Äripäeva ajakirjaniku Allan Rajaveega arutlevad eestikeelse sotsiaalmeedia sisuloome ja turunduse arengust.

Teises saatepooles astub üles Rainer Olbri ehk Metsakutsu, kes lisaks muusikukarjäärile on ka loovkollektiivi Hooligan Hamlet asutaja ja reklaamiagentuuri Imagine\TBWA partner. Ta räägib, kuidas minimaalse rahastusega, kuid kirega tehtud töö võib tulevikus avada uksi. Saade on salvestatud sotsiaalmeedia konverentsil Online ja oli esimest korda eetris möödunud aasta juulis.

