Zosimbly Yacaramba nime saanud ehitusfirma lahkus musta südametunnistusega

Enne, kui asi päris halvaks läks, kandis ettevõte nime Via Betoon. Foto: Via Betoon

Reedel lahkus Eesti ettevõtete hulgast igaveseks ehitusfirma Zosimbly Yacaramba.

Selle ettevõtte tee hauda on olnud pikk ja Äripäev on sellel algusest peale silma peal hoidnud. Ettevõtte lõpp oli ootamatult üksildane ning lahkuda tuli musta südametunnistusega. Enne, kui asi päris halvaks läks, kandis firma nime Via Betoon Eesti OÜ.