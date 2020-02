Paljud maamaksuteated olid alusetud

Arvutisüsteem vedas maksu- ja tolliametit alt. Foto: Andras Kralla

Selgus, et maksu- ja tolliamet on saatnud paljudele inimestele alusetu maamaksuteate.

„Paljud inimesed, kes said sellel nädalal teate maamaksu tasumise kohta, on mures, et tänavu ei ole teate kohaselt arvestatud maksusoodustust kodualuselt maalt,“ teatas maksu- ja tolliamet Facebooki postituses.