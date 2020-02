Audiitori arvamus mõjutab panga laenuotsust

Hansab Groupi juhatuse liige Jaan Õunpuu, Grant Thorntoni partner ja auditijuht Mart Nõmper ning LHV Panga krediidijuht Rain Gontmacher rääkisid Äripäeva raadios ettevõtete auditeerimisest. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Auditeeritud majandusaastaaruanne aitab ettevõttel paremini laenu saada ning kergitab lisaks pangale usaldusväärsust ka koostööpartnerite silmis, kuid seda vaid siis, kui audiitor on õigesti valitud ning usaldusväärne.

LHV Panga krediidijuht Rain Gontmacher rääkis Äripäeva raadio saates „Kasvukursil“, et pank lähtub ettevõtetele krediidi väljastamisel eelkõige finantsnäitajatest ning kui need on audiitori poolt üle kontrollitud, annab see just kui täiendava usalduse märgise. „Aruande ettevõtmisel alustan viimasest lehest ning vaatan, mida audiitor arvab – kui arvamus on jäetud avaldamata, siis võib-olla pole mõtet aruannet edasi lugedagi,“ sõnas ta.