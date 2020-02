Rauno Teder külastajate kadumist ei karda

Porto Franco juht Rauno Teder reisijate Tallinna Vanasadamast kõrvale liikumist ei karda. Foto: Raul Mee

Tallinki otsus kolida Soome reisijad Vanasadamast tulevikus linnahalli taha kerkivasse sadamasse paneb Vanasadama ette uue kvartali arendanud Porto Franco juhi Rauno Tederi pigem rõõmustama, külastajate kadumist ta ei karda.

"Selle vähese info põhjal, mis praegu teada on: me oleme väga õnnelikud selle otsuse üle. Kõik, mis seda piirkonda arendab, on tervitatav. Selline lähenemine järgib seda joont, mis oli (Urmas Sõõrumaa arendatud – toim.) Rotermanni kvartalis, mis meil on Porto Francos. Sellega luuakse tänapäevast keskkonda ja antakse rohkem liikumisvabadust," rääkis Teder.