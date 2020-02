Tallinn ja Tallink pressivad mere äärde

Tallinki juht Paavo Nõgene (vasakul) ja Tallinki suuromaniku Infortari juht Ain Hanschmidt kirjutasid koos Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartiga alla ühiskavatsuste memorandumile, millega läheb innahalli ja seda ümbritseva krundi enamusosalus arendajate kätte. Foto: Liis Treimann

Kõigile täieliku üllatusena otsustas Tallinna linn ühes Infortari ja Tallinkiga ette võtta Tallinna linnahalli ning rajada selle äärde oma reisisadam, pistes niimoodi rinda suurelt jaolt riigile kuuluva Tallinna Sadamaga.

Linnahallile on üritatud elu sisse puhuda 10 aastat, kuid edutult. Raha ega investoreid ei ole seni leitud ning riigi plaan sinna omalt poolt 40 miljonit eurot panna seisis Euroopa Komisjoni riigiabi loa taga. Kolmapäeval teatas linnavalitsus, et nad on leidnud lahenduse. Peatselt pärast seda saabus teade, et Tallinki aktsiatega kauplemine on börsil peatatud. Varaseid pressikonverentsile tulnuid tervitasid laudadel juba Infortari ja Tallinki lipud.