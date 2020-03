Otto Pukk: Eesti tööstus vajab igakülgset järeleaitamist

Pikka aega on kestnud olukord, kus otsustesse, mis riigi poolt vastu võetakse, ei kaasata tööstuse esindajaid ja nii sünnibki, et puudub konkreetne valdkondlik arenguplaan või tekivad uued piirangud, näiteks võõrtööjõu värbamisel, samas kui püsib tööjõupuudus, ütles Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu esimees Otto Pukk.

Kui Eesti näeb end tööstusriigina, siis peaks just tööstuspoliitika olema aluseks teiste poliitikate väljatöötamisel, leiab Otto Pukk. Foto: Raul Mee

Samas on hea meel tõdeda, et uue ministri Kaimar Karu ametisse asumisega on Tööstus 2030 ekspertkogu kohtumised sisaldanud häid arutelusid ning kinnitanud nüüd ka tööstusele, et riik on huvitatud Eesti tööstuspoliitika edasiarendamisest ja selleks vajalikust koostööst erinevate osapooltega, et olulisi meetmed edukalt ellu rakendada.