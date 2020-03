Lasbeti seisma jäänud läbirääkimised said sisse uue hoo

Lasbet Tootmine võib minna lõpuks Frammi kontrolli alla. Foto: Liis Treimann

Kaks aastat väldanud läbirääkimistes Eesti suurima betoonitööstuse sünniks on tärganud uus lootus, et lõpuks saab Jüri Mõisale ja Rasmus Kurmile kuuluv Framm kontrolli konkurendi Lasbet Tootmine üle.

Äripäev kirjutas hiljuti, et kaks aastat kestnud läbirääkimised Eesti suurima betoonitööstuse sünniks ei ole kuskile jõudnud ning lisaks sellele, et Framm ei saanud Lasbet Tootmises enamusosalust, kanti nende tütarfirmale Teine Omandamise OÜ tagasi ka Lasbeti tehasehoone ostuks makstud miljon eurot. Nii ei olnud Frammil varasema konkurendi juures endiselt ei sõnaõigust ega tehasehoone omandust – need on olnud senise suuromaniku Agu Möldre firmade käes.