Palk: erategijad tunnevad end nõrgemana

Foto: Andras Kralla

Südamekodude hooldekoduäri juht Martin Kukk leiab, et palga küsimuses on erasektor avaliku sektoriga võrreldes nõrgemal positsioonil: riik saab tõsta palka maksumaksja eelarvest töötajatega läbirääkimiste käigus, eraettevõtjal on need võimalused ahtamad.

“Konkurentsivõimes oleme nõrgem pool,” nentis endine poliitik ning lisas, et eks seetõttu kipub ka palgatõusu eestvedajaks tihtilugu olema avalik sektor, kuna konkureeritakse samade inimeste pärast.