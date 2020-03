Laansoo võttis elektriautode toetusest suurima noosi

Pakri tööstuspargi juht Enn Laansoo. Foto: Raul Mee

Täna avalikustatud keskkonnainvesteeringute keskuse elektriautode ostmiseks antud toetuste nimekirjas paistab silma, et raha sai mitu Pakri tööstuspargi juhi Enn Laansooga seotud firmat.

Pakri Teadus- ja Tööstuspark OÜga seotud ettevõtted said viie projektiga kokku 375 000 eurot 75 elektriauto ostuks. Viis firmat, mille juhatuse liige Laansoo on, said kõik võrdselt 75 000 eurot toetust. Nendeks on Pakri Teadus- ja Tööstuspark OÜ, Pakri Kivi 2 OÜ, Pakri Kivi 12 OÜ, Hooldusjuht OÜ ja Elmo Rent OÜ.