Läti politsei konfiskeeris pool miljonit nn Magnitski raha

Foto: Arturs Blomkalns, Läti politsei Facebook

Läti politsei teatas täna, et nad on konfiskeerinud poole miljoni väärtuses vara, mis on seotud Venemaa rahapesuga, mis viis lõpuks jurist Sergei Magnitski surmani, kirjutas Läti rahvusringhääling.

„Selle aasta veebruaris peatas majanduskuritegude büroo poole miljoni USA dollari ulatuses vara, mis on seotud mitme nn Magnitski juhtumga,“ teatas riigi politsei on Facebooki lehel.