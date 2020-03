Eesti fondijuhid peavad atraktiivseks Venemaad ja Ida-Euroopat

Trigon Asset Managementi juhatuse liikme Mehis Raua sõnul pole ülemaailmne börside langus muutnud Trigoni fondijuhtide strateegiat, kuna Ida-Euroopa ja Venemaa börside hinnatasemed olid enne ja on ka pärast koroonaviirust maailma atraktiivseimad. Foto: Raul Mee

Kuigi koroonaviirus ja nafta hinnasula on börse raputanud, leiavad Venemaale ja Ida-Euroopale panustavad Eesti fondijuhid, et strateegiat pole vaja muuta, sest langust võis ette näha.

Trigon Varahalduse partner Mehis Raud märkis, et hinnataseme mõttes on Venemaa ja Ida-Euroopa aktsiaturud endiselt ühed soodsamad ja praegune ebastabiilsus ainult kinnistab nende turgude hinnataset. „Kuna ka Covid-19 viirusest tingitud allamüügi perioodil sai millegipärast Ida-Euroopa enam kannatada, siis suhtelises mõistes on regiooni allahindlus versus maailm veelgi suurenenud. Oleme jätkanud oma strateegia elluviimist ja ümberkorraldusi teinud marginaalselt,“ nentis Raud.