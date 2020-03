Krüptoettevõtjad said tänasest uued karmid nõuded

Lextali vandeadvokaat Rauno Kinkar aitab krüptoettevõtjatel Eestis tegevusluba taotleda ja rääkis sellest Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Foto: Raul Mee

Täna hakkasid kehtima uued nõudmised krüptoettevõtetele, kes soovivad Eestis tegevusloa saada, juba tegutsevad ettevõtjad peavad uutele nõuetele vastama 1. juulist.

Eestis on seni väljastatud lausa üle 4000 nn krüptotegevusloa, millega oleme üks populaarsemaid Euroopa maid krüptoettevõtjate jaoks. Seda peamiselt seetõttu, et meil on vastav regulatsioon. Suur rahapesurisk sundis aga mängureegleid oluliselt karmimaks muutma.