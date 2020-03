Läti alkoralli võtab tuure maha

Alko1000 Market Lätis Iklas. Foto: Liis Treimann

Konjunktuuriinstituudi uuringust selgus, et eestlased käivad üha vähem Lätis kaupa ostmas.

2016. aastal alanud ja 2018. aastal tipu saavutanud piirikaubandus hakkas vähenema läinud aasta juulis. Selle põhjuseks on Eesti valitsuse otsust alandada alkoholi aktsiisimaksu. Konjunktuuriinstituudi uuringust selgub, et piiriostude vähenemine on toimunud spetsiaalselt alkoholi ostmas käivate inimeste arvel ja ka selle arvel, et ostud on väiksemad.