Aasta ettevõtja tiitli pälvis Kaarel Kotkas

Kaarel Kotkas. Foto: EY

Ernst&Youngi Eesti Aasta Ettevõtja auhinna sai täna Kultuurikatlas toimunud ettevõtlusgalal tehisintellektil põhinevat isikutuvastustarkvara arendava iduettevõtte Veriff OÜ looja Kaarel Kotkas.

„Veriffi edu mõjub inspireerivalt, sest ettevõte lööb edukalt kaasa tulevikku muutvas äris,“ ütles EY partner Ranno Tingas. „Kui eelmisel aastal võitis traditsioonilises tootmisäris edukas ning kogenud ettevõtja, siis Kotkase edu näitab, et väga tugevat ettevõtet on võimalik üles ehitada igas vanuses.“ Eelmina aasta pälvis tiitli pliiakude valmistaja AS Ecometali omanik Tõnis Kaasik.