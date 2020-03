IT-firma juht: valmistume täielikuks karantiiniks, aga tööd võib ka juurde tulla

IT-ettevõtte Columbus Eesti juhi Ivo Suursoo sõnul ettevõttes koondamisi ei plaanita, konservatiivne finantsplaan tehakse märtsi jooksul. Foto: Raul_Mee, Raul Mee

Valmistume täielikuks lühiajaliseks karantiiniks, samas võivad muutuvad olud ka IT-sektori ettevõtetele tööd juurde tuua, hindas eriolukorra ja koroonaviiruse leviku mõjusid Columbus Eesti ja IT-ettevõtete liidu juht Ivo Suursoo.

Eriolukorra mõju sektorile on tema sõnul veel vara hinnata, sest väljavaated on vastassuunalised. „Võib juhtuda, et ettevõtted peatavad investeeringuid, aga võib ka juhtuda, et investeeritakse kontaktivaba tööprotsessi võimaluse loomiseks ettevõttes, mis võimaldaks tulevikus analoogses olukorras, aga ka tavapärase gripipuhangu ajal, tööd efektiivselt jätkata,“ selgitas ta „Viimane stsenaarium toob IKTsse tööd juurde.“