Wuhani uute koroonajuhtumite arv vähenes

Hiina teatas eile, et koroonaviirus on oma tipu ületanud. Foto: Scanpix

Reuters vahendab, et Hiina koroonaepitsentris Wuhani linnas teatati eile viiest uuest koroonajuhtumist.

See tähendab, et juba teist päeva järjest on uute juhtumite arv alla kümne. Kolmapäeval teatati kaheksast uuest juhtumist.