Tallink paneb kolm hotelli kinni

Tallinki suuromaniku Infortari juht Ain Hanschmidt. Foto: Liis Treimann

Tallink Grupp sulgeb kolmapäevast ajutiselt Tallink City hotelli, Tallink Spa & Conference hotelli ja Tallink Hotel Riga.

Tallinnas jätkab tegutsemist Tallink Express hotell ning kliendid, kellel on kehtivad broneeringud grupi teistesse Tallinna hotellidesse, majutatakse just sinna. Tallink Express hotell on valmis vastu võtma ning majutama ka teiste Tallinna hotellide kliente, kelle majutus on tühistatud hotelli ajutise sulgemise tõttu, seisis teates.