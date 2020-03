Kriis muudab kinnisvaraturul jõujooni

"Kindlasti hakatakse senisest palju kiivamalt jälgima, millise sektoriga laenuvõtja seotud on ning nn riskisektorite nimekiri pikeneb piltlikult öeldes iga päevaga. Küll aga aktiveeruvad (mitte veel) investorid, kellel rahapada üle ajab," analüüsib Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Üürileandjatel tuleb kiiresti kohaneda uue hinnatasemega, sest vähemalt ajutiselt tekib üürihindadele päris suur surve, leiab Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman.

Veel on tema sõnul siiski raske ennustada, milline hakkab olema hinnasurve. See sõltub omakorda sellest, kui kreeni läheb pakkumise ja nõudluse osakaal. "Võrreldes kuu taguse ajaga on uute laenutaotluste arv murdosa sellest, mis ta olla võiks," märkis Sooman ja tõi esile kuus tähelepanekut, mil viisil kriis kinnisvaraturgu mõjutab.