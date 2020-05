Kaks võimalust, kuidas Ukraina lubab hooajatöölisi tuua

Foto: Anastassia Tido

Ukrainas pole inimestel keelatud välismaale tööle sõita ja on kaks võimalust, kuidas seda ametlikult teha, selgitab Euroopa ja Euro-Atlandi integratsiooni asepeaministri büroo pressiteenistuse juht.

„Ukrainas pole keelatud riigist töö eesmärgil välja sõita,“ selgitab Euroopa ja Euro-Atlandi integratsiooni asepeaministri büroo pressiteenistuse juht Oksana Sikora. „Aga on täiendavad ohutusmeetmed, mis pandeemia ajal kasutusele võeti. Me palume tööandjatel kinnitada, et töötajatega on sõlmitud ametlik leping – see võib olla nii pikaajaline kui ka lühiajaline, aga mitte lühem kui kolmeks kuuks –, vormistatud on tervisekindlustus ja kindlustatud on piisavad elamistingimused, samasugused, ms tööandja kindlustab oma töötajatele, kes on ettevõtte jaoks olulised (sest Ukraina töötajaid, nagu teada, hinnatakse kõrgelt kogu maailmas).“