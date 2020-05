Brutopalga kasv viimaste aastate väikseim

Foto: Liis Treimann

Keskmine brutokuupalk oli tänavu esimeses kvartalis 1404 eurot, mis on 4,8% suurem kui eelmisel aastal samal ajal. Kvartalite võrdluses on see viimaste aastate kõige tagasihoidlikum brutokuupalga kasv.

Võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga langes esimese kvartali brutokuupalk 4,6% võrra, teatas statistikaamet. Statistikaameti analüütiku Karina Valma sõnul on languse peamine põhjus ebaregulaarsete preemiate vähenemine. „Võrreldes 2019. aasta neljanda kvartaliga maksti ebaregulaarseid preemiaid 37% vähem, mis on aasta alguses igati loomulik,“ ütles Valma statistikaameti teates. Tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus oli 1876 eurot, mis on 4,3% suurem kui mullu esimeses kvartalis.