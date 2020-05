USAs on rahutused ja vägivald levinud paljudesse linnadesse

Mustanahaline George Floyd ütles kinnipidamise käigus, et ta ei saa hingata, kuid politseinik ei teinud sellest välja. Floyd lämbus. Foto: AFP/Scanpix

USAs on levinud rahutused juba vähemalt 30 linna, vahendavad CNN ja Reuters.

Nädala alguses Minnessotast alguse saanud rassismivastased meeleavaldused on nüüdseks levinud üle maa. Meeleavaldused on toimunud nii Los Angeleses, New Yorgis, Detroidis, Hustonis, Denveris, Atlantas ja Louisville’is.