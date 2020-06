Pea pooled töötajad on valmis töötama madalama palga eest

Paljud inimesed usuvad, et leiaksid uue samaväärse töö maksimaalselt kolme kuuga. On ka neid, kes vaatavad olukorda pessimistlikumalt. Foto: Raul Mee

Üle poole elanikest arvab, et nad leiaksid uue samaväärse töö maksimaalselt kolme kuuga ning ligi pooled on valmis töötama senisest madalama palga eest, selgus Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellitud uuringust.

Uuringu järgi on vanuserühmade võrdluses kõige optimistlikumad noored vanuses 20–24 eluaastat. Neist 72% olid arvamusel, et suudaksid praeguse töö kaotuse puhul leida uue samaväärse töö kolme kuu jooksul. 17% elanikest hindab, et uue töö leidmine võtaks aega kuus kuud kuni aasta ning kümnendik arvab, et uue samaväärse töö leidmine võtab aega rohkem kui üks aasta.