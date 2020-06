Andres Lilleste: koroona kiirendas e-arveldusse liikumist, ärge peatuge

Kaugtöö ja e-arved klapivad väga hästi kokku, teab ITLi e-arve töörühma juht Andres Lilleste.

Kaugtööd hakatakse üha enam praktiseerima ning distantsilt töötamise normaalne osa on digitaalne ost, müük ja arvete haldus. Ärilt ärile e-arvete kasutajaskond võiks veelgi laieneda, kirjutab ITLi e-arve töörühma juht ja Fitek ASi ärijuht Andres Lilleste.

Kevad pakkus kogu maailmale uudse väljakutse – kiire kohanemise kaugtööle. Ettevõtted ja asutused, kes ei ole veel asunud digitaliseerimisele või on alles digitaliseerimist alustamas, pidid leidma kiire võimaluse kohanemiseks. Seda meeldivam oli tõdeda, et mõiste „e-arve“ on Eestis oluliselt paremini tuntud ja arusaadavam kui näiteks Kesk-Euroopas.