Hannes Veskimäe: Swedbanki Rumeenia afääri õppetunnid

Endise pankurina Hannes Veskimäe teab, et kõik dokumendid Rumeeniasse tehtud investeeringute kohta peaks pangas alles olema. Foto: Andras Kralla

Enne seda, kui pensionifondidest raha väljavõtmine muutub järgmisel aastal võimalikuks ja suur hulk inimesi asub tõenäoliselt oma säästudele uut teenistust otsima, peab riik astuma samme, et heausksed investorid ei satuks samasuguse lohakuse ja vassimise ohvriks, nagu seni Swedbanki poolt ikka veel igasuguse selgituseta jäänud miljonite kaotamine Rumeenia põldudel, kirjutab Ekspankur ja raamatu „Vabariigi vaenlased“ autor Hannes Veskimäe.

Swedbankis toimunu faktoloogia võtab päris põhjalikult kokku investor Toomas Sildmäe oma hiljutisest artiklis „Eesti Vabariik vs. Swedbank? Kaalukausil 200 petetud peret“. Kas ja milline on Swedbanki sisuline vastuväide artikli autori nägemusele, seda me kahjuks kuulnud pole. Valdavalt veeretab pank selle teema kohta küsimusi kui kuuma kartulit ning viitab nii õigusrikkumiste kui dokumentide säilitamise kohustuse aegumisele.