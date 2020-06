Riigil pole vahet, kas internet jookseb maa all või maa peal

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi IKT asekantsler Siim Sikkut. Foto: Andras Kralla

Internetivõrku võib ehitada erinevaid tehnoloogiaid ja lähenemisviise kasutades, lihtsalt kõik peab vastama parameetritele, ütleb majandusministeeriumi asekantsler Siim Sikkut.

Tänane Äripäev kirjutas, et fiiberoptiliste kaablite ümber mikrotorusid tootva OÜ Höhle juhid ütlevad, et valitsusel on võimalus lükata käima uus tiigrihüpe ja vabastada Eesti netitarbijad mobiilioperaatorite võimu alt, rajades maa-aluse operaatorineutraalse kaablivõrgu. Operaatorid idee suhtes üksmeelel ei olnud, lisaks leiti, et selline lahendus on liiga kallis.