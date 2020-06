Millal ta tuleb? Kohtunik ootab fantoomärikat tunnistama

Kohtunik Elina Elkind päris prokurörilt aru, millal võib oodata fantoomärikat Kristian Kesnerit (pildil) tunnistusi andma. Foto: Veiko Tõkman

Hotelli- ja restoraniärimeeste Hubert Hirve ja Pavel Gammeri kriminaalasja istungil küsis kohtunik Elina Elkind prokurörilt, millal tuleb fantoomärimees Kristian Kesner kohtusse tunnistusi andma. Teda on oodatud ligi pool aastat, ent kummalistel põhjustel pole ta välja ilmunud.

Äripäev on varem avaldanud artikleid sellest, et Kesneril on Hirve ja Gammeri kriminaalasjas üks võtmerolle. Tunnistajad on väitnud, et tegelikult juhtis Kesner maffialikku laenukontorit MiniCredit. Viimasega seonduv on ka nn maffiaprotsessis üks peamiseid episoode. Menetlusosalised kahtlustavad, et Kesner tegi koostööd nii politsei kui prokuratuuriga ja seetõttu on kavalal skeemipunujal korduvalt õnnestunud vastutusest kõrvale hiilida.