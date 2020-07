Raadiohommikus: küpses eas idufirma teenib kadestusväärset kasumit

Toggli peamine ärisuund on tööaja mõõtmine, kõrvalärina tegeletakse aja planeerimisega ning värbamisabiga. Foto: Shutterstock

IT-firma Toggl kasvab kiire hooga ning sellelgi aastal loodetakse kasvatada käivet 30% võrra. Sealjuures teenib küpses eas idufirma kopsakat kasumit kadestusväärse rentaabluse juures.

Toggli plaanidest räägime neljapäevases hommikuprogrammis ettevõtte tegevjuhi Serge Herküliga. Sealjuures tuleb juttu, kas ja kui palju võitsid nad sellest, et inimesed said kaugtööst kevadel maitse suhu, mis tarkused on koorunud pikaajalise kaugtööö praktika käigus neil endil ning mis ärisuunad on kõige perspektiivikamad.

Globaalset tehinguturgu tabas teises kvartalis järsk kukkumine, see langes 50% võrra, 485 miljardi dollarini. Viimati tehti sellises mahus tehinguid rohkem kui kümnend tagasi. Samas Eestis kuuleb pea iga päev uuest tehingust. Kas Eesti murrab trendi? Eesti ja Baltikumi esimese poolaasta tehinguturust teeme kokkuvõtte advokaadibüroo Sorainen juhtivpartneri Toomas Prangliga.

Kolmapäeval teatas suurettevõtja Urmas Sõõrumaa kinnisvaraäri US Real Estate, et ettevõtte uueks juhiks sai Aavo Kokk, kes hakkab kaasa lööma uute suurte arendusprojektiga. Mis see täpsemalt tähendab ning kinnisvaraturust laiemalt räägime Aavo Kokaga.

Eestimaa on küll iga aastaga aina mahedam, kuid maheviljatootja arvab, et sellist kasvu enam ei tule, sest nõudlus ei jõua järele. Mahetootjate olukorrast räägib täpsemalt nendest artikli kirjutanud ajakirjanik Martin Johannes Teder.

11.00–12.00 „Globaalne pilk“. Saates on külas viroloog Andres Merits, kellega räägime tuleviku pandeemiatest, ent ei jäta mõistagi puudutamata ka koroonaviirust ja selle võimalikku teist lainet. Lisaks räägime sellest, mis haiguspuhangud on mõjunud inimkonnale laastavalt ja mis võiksid olla nende põhjused. Arutleme, kas tuntud viirused, nagu Ebola ja Zika, võiksid muteeruda ja levida kulutulena nii, nagu seda on teinud koroonaviirus. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

13.00–14.00 „Terviseuudised“. USA lastearst ja meditsiinieetika ekspert John D. Lantos on öelnud, et kui tänu vaktsineerimisele on saavutatud nakkushaiguse üliharv esinemistase, siis muretsetakse rohkem vaktsiini kõrvalmõjude kui haiguste pärast ning vaktsineerituse tase alaneb. „See toob omakorda kaasa haigestumismäära kasvu, mistõttu tekib lapsevanematel jälle mure haiguse ja sellest tingitud komplikatsioonide pärast ning vaktsineerituse tase hakkab taas tõusma. Kas selline tsükliline mehhanism ka tegelikult toimib, näitab aeg.“

Paljuski johtuvalt sellest mõttest ja praegusest olukorrast on seekordse tervisesaate teemaks vaktsineerimine ning sellest on rääkima tulnud terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp. Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00–16.00 „Tehnoloogiakompass“. Saates räägime mitmel tehnoloogia arengut puudutaval teemal: tark linn, asjade internet ning 5G. Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse ja arendusjuhi Urmo Lehtsaluga kõneleme sellest, millises on põnevad kasutusjuhtumid, mis arengujärgus erinevad tehnoloogiad on ning mille puhul tasuks natuke oodata, enne kui asjad pärisellu jõuavad. Saatejuht on Priit Pokk.

