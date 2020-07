Ettevõtjad kritiseerivad Porto Franco võimalikku laenu

Porto Franco ehitus on peatunud. Foto: Andras Kralla

Kinnisvaraettevõtjad on Porto Francole antava võimaliku 40 miljoni eurose laenu suhtes pigem kriitilised ega näe, et suurarendus oleks nõnda oluline, et riik peaks sellele raha andma.

Kui laen saaks valitsusest heakskiidu, tähendaks see, et Porto Franco oleks järgmine eraprojekt, mis riigilt laenu küsib ja saab. Eraettevõtetest juba saavad riigi käest laenu Tallink ja Alexela, otsust ootab veel lennukite hooldusega tegelev Magnetic MRO.