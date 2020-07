Kohalikud tõukerattaäpid peavad hinnasõda

Tõukerattaäpid tahavad muuta keskkonnasõbraliku liiklemise võimalikult odavaks. Foto: Liis Treimann

Eesti elektriliste tõukerataste jagajad Bolt ja Tuul langetavad üksteise võidu hinda, langemisruumi on turul tõenäoliselt veel ning välistatud ei ole ka kuukaardilaadsed lahendused.

"Nii nagu TransferWise'i eesmärk on viia rahaülekande tasud nullile nii lähedale kui võimalik, on ka meie eesmärk muuta kõige keskonnasõbralikum liikumisviis nii odavaks kui võimalik. Ideaalses ühiskonnas võiks puhtalt liikumine olla üldse tasuta, selle võiksid maksta kinni need, kes saastavad," ütles Tuule kaubamärgi all tegutseva Comodule'i juht Kristjan Maruste.