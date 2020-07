Raadiohommikus: olukorrast automüügis ja kinnisvaras

Hommikuprogrammis võetakse ette mootorsõidukite müüjad ja kinnisvarahaldajad. Foto: Andras Kralla

Äripäeva Infopank alustab tänavuste konkurentsiraportite avaldamist. Esmajärjekorras võetakse ette mootorsõidukite müüjad ja kinnisvarahaldajad.

Ettevaatavalt võib nentida, et käesolev koroona-aasta pole jätnud neid sektoreid puutumata, kuid sellest hoolimata pole sõidukite ega kinnisvarahaldajad püssi põõsasse visanud, mistõttu on mõlema tegevusvaldkonna ettevõtjad tagasihoidlikult optimistlikud.

Mida aga oodatakse riigilt epideemia teise laine korral ja mida on vaja kriisist võimalikult tõhusaks taastumiseks? Sellest räägivad Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv ning KPMG juhtimisnõustamise ja tehnoloogia valdkonna juht Tarmo Toiger.

Kinnisvarast räägime ka Luminori ärikliendipanganduse juhi Marjan Savtšenkoga, kellelt küsime, miks otsustas Luminor anda kinnisvaraarendajale ja -haldajale Capfield OÜ-le 85 miljonit eurot laenu nende varasemate laenude tagasi Eestisse toomiseks ning kas sarnaseid laenude kodumaale toomisi on ka tulevikus oodata?

Lisaks sellele vaatame koos Indrek Mäega, millised olulisemad kohalike börsifirmade tulemused on sel nädala tulemas. Samuti tutvustame virtuaalset leiutajate suvekooli Hüppelaud.

Hommikuprogrammi juhivad Allan Rajavee ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates hakkame rääkima ühisrahastusest ja seda läbi aastaaruannete prisma.

Kristi Saare ja Taavi Pertman, kes on mõlemad nii autorid, investorid, ettevõtjad ja ühisrahastuse valdkonna suurimad asjatundjad, räägivad, mis on Mintoses toimunud intressidega, mis on toimunud mahtudega, mida nad Mintose aastaaruandest kõrva taha panid ning kuidas see nende investeerimist mõjutab.

Lisaks räägime CrowdEstate'ist, Estategurust ja Bondorast. Kas ja kellele Saare ja Pertman neid portaale soovitaksid. Samuti kuuleb, kus saatekülalised ise investeerimist jätkavad.

Saadet juhib Kaspar Allik.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". Kordame jaanuaris eetris olnud saadet, kus tuleb juttu sellest, mis on persoonibränd ja miks peaks ettevõtja või juht selle kujundamisega samuti tegelema.

Saates on külas Goal Marketing strateeg Olesija Saue ja ettevõtja Evelin Org.

Jutuajamise käigus selgub, et persoonibränd on tegelikult lihtne asi ja selleks, et kõik vajalik enda poolt valmis seada, on kaks saatekülalist välja andnud raamatu "Bränd nimega sina".

Saatejuht on Uku Nurk.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Täna kuulete esmakordselt veebruaris eetris olnud saadet, kus räägime esmalt aasta loomast, kelleks on tänavu valitud nahkhiir. Õigemini tervelt neliteist nahkhiireliiki, kes meil elavad. Osa neist lendab külmaks ajaks lõunamaale nagu mitmed linnudki, teised on aga praegu tardunes. Neist põnevaist loomadest räägib nahkhiirte uurija Lauri Lutsar.

Saate teises pooles teeme juttu roheenergiast, mille aina laiem kasutuselevõtt kliimamuutuse seisukohast teadagi oluline on, ent nurga alt, millelt selle teema juurde harva on mindud: nimelt tähendab roheenergia levik seda, et on vaja hakata oluliselt rohkem kaevandama ja kasutama kõikvõimalikke metalle, sealhulgas üsna haruldasi. Sellest seosest ja uutest väljakutsetest, mis geolooge puudutavad, räägime TalTechi geoloogia instituudi maavarade ja rakendusgeoloogia osakonna teaduri Rutt Hintsiga.

Saatejuht on Imelise Teaduse toimetaja Madis Aesma.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

