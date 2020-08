Ekspert kinnisvaraturust: paduoptimismiks pole mingit põhjust

Peep Sooman Foto: Andres Haabu

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Soomann märkis, et ülemäära optimistlikuna pole kinnisvaraturgu mõtet suhtuda.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et kinnisvarasektor on siiani meeldivalt pehmelt maandunud. „Ütlen otse – paduoptimismiks pole mingit põhjust, aga praegu võivad varaomanikud rahulikumalt hingata, sest tehingute arvu väga järsk langus oli ajutine ja hetkel näib, et elu läheb ka kinnisvaraturul omas rütmis rahulikult edasi, ostjad on turul tagasi ning naudivad hinnakauplemist täiel rinnal,“ rääkis ta.