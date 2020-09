Soome meremehed pahandavad Tallinki peale

Tallinki juhi Paavo Nõgene sõnul on Soome majanduslehe Kauppalehti käsitlus selle kohta, et võetakse vastu küll vastu riigi abi, aga keeratakse selg Soome meremeestele, ebaõiglane. Foto: Andras Kralla

Eelmisel nädalal teatas Tallink, et on sunnitud vahetama Helsingi ja Riia vahel opereeriva laeva Silja Serenade välja Baltic Queeni vastu. See ajas tagajalgadele Soome meremeeste ühingu, kelle sõnul on see viis, kuidas asendada kallim Soome tööjõud odavamate eestlaste vastu.

"Läänemerel sõidab teine Kaipola," vahendab Soome majandusleht Kauppalehti ametiühingu sõnavõttu, viidates teisele võimalikule Soome suurkoondamisele, millega metsafirma UPM-Kymmene sulgeb aasta lõpus jäädavalt Kaipola paberitehase ning mistõttu ähvardab 450 inimest tööta jääda. Serenade töötajaid hetkel ei koondatud, vaid saadeti sundpuhkusele.