EASi ekspordinõunik: dollariga kauplevad eksportöörid on kaotanud käibest kümnendiku

EASi USA ekspordinõuniku James Yorki sõnul on Ühendriigid endiselt koroonakriisi epitsentris, mistõttu on maailma kaubanduse nõudlusmootori käekäiku keeruline prognoosida. Foto: LIIS TREIMANN

USA dollari nõrgenemine euro suhtes on viimase aasta jooksul kõige valusamalt mõjutanud dollarilepinguid sõlminud Eesti eksportööre, kuid nõudluse kõikumist tajuvad ka eurodes kauplevad eksportijad, tõdes EASi USA ekspordinõunik James York.

„Viimase aasta jooksul on dollar euro suhtes nõrgenenud 10 protsenti, mis tähendab, et Eesti ettevõtted, kes on sõlminud fikseeritud dollarikursiga lepinguid, on kaotanud käibes umbes sama palju kui USA valuuta – ligikaudu 10 protsenti,“ selgitas York.