Riskikapitalifondid valmistuvad igaks juhuks halvimaks

Iduinvesteeringuid tehakse taas aktiivselt, kuid tulevikus on veel palju ebakindlust. Foto: Latitude59

Edukad idufirmad on kriisis ellu jäänud ning suudavad rahagi kaasata, kuid neisse investeerivatel fondidel võib raha leidmisega edaspidi keeruliseks minna, tõdesid idufirmade festivalil Latitude59 osalenud välisfondide partnerid.

"Mulle tundub, et uus normaalsus on juba käes,“ tõdes Soome fondi Maki.vc investeeringute juht Pauliina Martikainen. Koroonakriis on tekitanud olukorra, kus esimest korda on fond usaldanud raha idufirmasse, mille asutajatega ei õnnestunud silmast silma kohtuda.