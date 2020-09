Nõgene: Eesti turismisektor on kokku kukkunud

Tavapäraseid reisijate arve loodab Tallinki juht näha alles 2021. aasta suve hakul. Seni peab aga riik leidma viisi, kuidas toetada rakenduseta jäävaid turismisektori töötajaid, ja seda mitte ainult Tallinki puhul, vaid sektoris laiemalt. Foto: Andras Kralla

Tallink Grupi teadanne 2500 töötaja peadsest koondamisest on märk Eesti ja meie naaberriikide turismisektori kokkukukkumisest, tõdes kontserni juht Paavo Nõgene.

„Soomes on pea kuu mitte soovitatud reisimist, kui see pole vajalik, seetõttu on turistide osakaal minimaalne. Kevadel kriisi kõrghetkel tehti plaane lootuses, et sügisel on lahti Rootsi. Täna on olukord, kus Rootsi on kinni ning Soome turism sisuliselt kadunud,“ võttis Nõgene kokku olukorra, mille tulemusel seisab mitu Tallinki laeva kuni järgmise aasta varasuveni.