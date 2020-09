"See ei ole rahuaja riigieelarve"

Maksulaekumised ei ole nii palju kukkunud, kui kardeti, tõdes peaminister Jüri Ratas (KE) valitsuse pressikonverentsil. Foto: Liis Treimann

Järgmisel nädalal lahtiminevate riigieelarve läbirääkimiste kohta saab kõige täpsemalt öelda, et see jääb miinusesse tõenäoliselt lähemaks neljaks aastaks. Pensionid tuleval aastal tõenäoliselt ei tõuse ning riigikaitselised kulutused hoopis langevad. Kärpimise osas ollakse aga valitsuses eri meelt.

Seni kõige rohkem eelarvedefitsiidi pärast muretsenud Isamaa esindaja valitsuses, välisminister Urmas Reinsalu kirjeldas olukorda järgmiselt: "Lähtekohaks tuleb võtta, et see ei ole rahuaja eelarveloogika. Ankur võiks olla, et suudaksime vältida lisaeelarveid ning vaadata, et väljume kriisist jõukohase võlakoormusega."