Volta SKAI: investeerimisvõimalus Põhja-Tallinna uude maamärki

Kinnisvaraarendaja Endoveri kaubamärgi all tegutsev Volta SKAI OÜ pakub kuni 26. septembrini avalikult võlakirju, et kaasata kapitali uue kõrghoone ehituseks Põhja-Tallinna Volta kvartalisse.
Volta SKAI võlakirjade kaudu kaasatav kapital suunatakse Põhja-Tallinna populaarseimasse arenduspiirkonda kerkiva kõrghoone arenduse elluviimisse.
  • Volta SKAI võlakirjade kaudu kaasatav kapital suunatakse Põhja-Tallinna populaarseimasse arenduspiirkonda kerkiva kõrghoone arenduse elluviimisse.
17. septembrist kuni 26. septembrini kestva pakkumise käigus emiteerib Volta SKAI OÜ kuni 8 miljoni euro väärtuses tagatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot. Minimaalne kogus märkimiseks on 100 võlakirja ehk 100 000 eurot. Pakkumises saavad osaleda investorid kõigist Balti riikidest.
Võlakirjade intressimäär on 10% aastas, intressi makstakse kvartaalselt ning võlakirjade lunastustähtaeg on 2 aastat. Võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Volta SKAI kinnistule (Krulli 10, Tallinn). Volta SKAI OÜ kavatseb esitada taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks ning viia võlakirjad Nasdaq Tallinn alternatiivturule First North hiljemalt 6 kuu jooksul pärast emiteerimist.

Volta SKAI ‒ Põhja-Tallinna uus maamärk

Võlakirjade kaudu kaasatav kapital suunatakse Põhja-Tallinna populaarseimasse arenduspiirkonda kerkiva kõrghoone Volta SKAI arenduse elluviimisse. Kahe 12-korruselise torniga projektist saab piirkonna uus modernse arhitektuuriga maamärk, mis pakub panoraamvaateid Tallinna lahele ning vanalinnale. Võlakirjaemissioonist kaasatav kapital suunatakse esimese torni ehituse finantseerimiseks.
Volta SKAI hoonetes ‒ kahes tornis ja parkimismajas ‒ hakkab olema kokku 18 600 ruutmeetrit brutopinda. Käesolev 8 miljoni euro suurune võlakirjaemissioon moodustab projekti rahastamises esimese etapi.

Volta SKAI kahe 12-korruselise torniga projektist saab piirkonna uus modernse arhitektuuriga maamärk, mis pakub panoraamvaateid Tallinna lahele ning vanalinnale.

Kogenud võlakirjade väljastaja

Endoveril on oma sidusettevõtetele võlakirjaturult kapitali kaasamises ulatuslik kogemus. Emiteeritud on ligi 40 miljoni euro väärtuses kinnisvaraprojektidega seotud tagatud võlakirju, millega on rahastatud mitmeid arendusi Tallinna eri piirkondades. Ainuüksi 2025. aastal on kaasatud suunatud pakkumiste kaudu üle 22 miljoni euro.
"Endover on enam kui 25 aasta jooksul rajanud Eestis üle 70 hoone ja loonud tuhandetele peredele kodusid. Endoveril on pikaajaline kogemus erinevate rahastusprogrammidega, sealhulgas pankade välistega, ning need on olnud investorite seas väga populaarsed. Kõik senised Endoveriga seotud võlakirjaemissioonid on olnud edukad ja üle märgitud, mis näitab investorite tugevat usaldust Endoveri vastu.
Volta SKAI on meie meeskonna järgmine lipulaevaprojekt, kus kohtuvad arhitektuurne kvaliteet ja suurepärane asukoht. Täna pakume esmakordselt kõigile investoritele avaliku pakkumise läbi võimalust panustada Tallinna kõige kiiremini arenevasse piirkonda ja selle kasvuloosse," ütles Endoveri juhatuse esimees ja Volta SKAI OÜ omanik Endo Tõnuver.
LHV panga võlakirjade valdkonna juhi Silver Kalmuse sõnul on Endover arendajana võitnud Tallinna linnaruumis nii koduostjate kui ka investorite usalduse. "Volta SKAI projekti juhtides on Endover otsustanud pakkuda investeerimisvõimalust senisest laiemale investorite ringile, võimaldades neil teenida fikseeritud tootlust, investeerides Põhja-Tallinna populaarseimasse arenduspiirkonda kerkivasse kõrghoonesse.
Endover on aastate jooksul tõestanud oma suutlikkust edukalt ellu viia nii elukondlikke kui ka ärikinnisvaraprojekte. Kavandatav emissioon pakub investoritele võimaluse panustada mainekasse arendusprojekti, mis kujundab Tallinna siluetti järgnevateks aastakümneteks. Antud emissiooni miinimuminvesteering on 100 000 eurot, kuid pakkumises saavad osaleda kõik investorid Balti riikidest,“ lausus Kalmus.

Kuidas investeerida?

Võlakirju saab märkida LHV Panga kaudu. Investorid saavad esitada märkimiskorraldusi internetipangas või pöörduda oma kontohalduri poole. Minimaalne märkimissumma on 100 000 eurot (100 võlakirja).
Märkimisperiood kestab 17. septembril kella 10.00 kuni 26. septembril 2025 kella 16.00. Märkimistulemuste avalikustamine on kavas 29. septembril 2025.
Lisainfo Volta SKAI võlakirjapakkumise kohta: investor.endover.ee

Tehnoloogiaettevõtted valivad Põhja-Tallinna

Põhja-Tallinna atraktiivsust kinnitab järjest kasvav tehnoloogiasektori huvi. Hiljuti avas piirkonnas oma mitmetuhande töötajaga kontori Wise ning Volta kõrvale on planeerimisel Põhjamaade suurim tulevikuäride inkubaator Kasvuhoone. Oluline osa Volta kvartalisse kodu ostjatest on tehnoloogiasektori taustaga, nii Eesti kodanikud kui muudest riikidest.
"Arvestades tehnoloogiasektori huvi nii piirkonnas elamise kui ka töötamise vastu ning logistiliselt head ja populaarset asukohta, on Põhja-Tallinnal potentsiaal kujuneda Läänemereäärseks Silicon Valley'ks," märkis Endoveri müügidirektor Annika Saar.
Järgmise 5-10 aasta jooksul kolib linnaossa erinevate prognooside kohaselt juurde veel umbes 30 000 inimest, kellest vähemalt pooled asuvad elama ja töötama just Voltas, Krullis ja Noblessneris. See loob omakorda uusi võimalusi ka kinnisvarainvestoritele. "Juba praegu on näha, kuidas kvartalisse investeeritakse tulevikuperspektiivi silmas pidades. Kasvava väärtusega piirkondades paiknev kvaliteetne kinnisvara on hea võimalus raha paigutamiseks ja selle kaitsmiseks inflatsiooni eest," lausus Saar.
Põhja-Tallinna edu võti peitub 15 minuti linna kontseptsioonis. "Kui asustus on tihe ja piirkonnad lahendatud 15 minuti linna põhimõttel, siis ei olegi suurt vajadust pikki vahemaid läbida," selgitas Endoveri arendusdirektor Uku Tint. "Meie fookuses ei peaks olema see, kuidas rohkem liikuda, vaid see, kuidas planeerida linnaruumi nii, et me ei pea sedavõrd palju liikuma." Seda silmas pidades avati tänavu kevadel Volta kvartalis padelikeskus ning 2025. aasta lõpus valmib Volta HUB ärikeskus koos piirkonna suurima MyFitness spordiklubiga. Tulevikus saab kvartal kavade kohaselt ka oma lasteaia.

Volta kvartali kasvulugu

Üle 125 aastase ajalooga Volta kvartal on täna Tallinna kinnisvaraturu üks olulisemaid ja edukamaid arendusi. Kinnisvaraarenduste statistikat koondava Citify andmetel on Volta kvartal olnud kahel aastal järjest (2023 ja 2024) Tallinna kõige eelistatum uusarendus nii tehingute arvu kui ka müügikäibe poolest. Põhja-Tallinn oli 2024. aastal müügikäibe poolest Tallinna eelistatuim piirkond tehingutega kokku 96,7 miljoni euro eest.
"Ka kinnisvara hinnad on Põhja-Tallinnas kesklinnast mööda liikunud," märgib Endoveri müügidirektor Annika Saar. "Eelmisel aastal oli Põhja-Tallinna keskmine ruutmeetri hind 5124 eurot, samas kui kesklinnas jäi see 4828 euro juurde. Volta kvartalis oli eelmisel aastal keskmine ruutmeetri hind 5161 eurot."
Eriti muljetavaldav on olnud hinnakasv pikemas perspektiivis. "2016. aastal alustasime Voltas esimese hoone korterite müüki hinnatasemel 1700 eurot ruutmeetrist, tänaseks on hinnad kasvanud piirkonnas kuni tasemeni kuni 10 000 eurot ruutmeetrist," toob Saar välja. "Need, kes ostsid 2015. aastal korteri Volta kvartali esimesse hoonesse, on tänaseks oma panuse kahe- kui mitte kolmekordistanud ning see trend jätkub."

Endoverist

Endover on 100% Eesti kapitalil põhinev kinnisvaraarendusettevõte, mis on tegutsenud alates 1997. aastast. Ettevõte on arendanud ja rekonstrueerinud üle 70 hoone, rajades kokku enam kui 368 000 ruutmeetrit elu- ja äripindu ning kaasanud projektide elluviimiseks üle 200 miljoni euro kapitali. Endoveri juhitud olulisemateks projektideks viimastel aastatel on olnud Volta kvartal, Rocca Towers, Ambassador, Riviera Viimsi ja Torn.

Võlakirjaemissiooni tingimused

Emitent: Volta SKAI OÜ
Maht: Kuni 8 miljoni eurot
Nimiväärtus: 1000 eurot võlakiri
Minimaalne investeering: 100 000 eurot
Intressimäär: 10% aastas
Intressimaksed: Kvartaalselt
Lunastustähtaeg: 2 aastat
Tagatis: Esimese järgu hüpoteek Krulli 10 kinnistule
Märkimisperiood: 17.-26. september 2025
Korraldajad: LHV Pank (peakorraldaja), Redgate Capital (kaaskorraldaja)
Börsile viimine: Planeeritud taotleda noteerimist Nasdaq Tallinn First North nimekirjas 6 kuu jooksul
Käesolev artikkel on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL („Prospektimäärus“) tähenduses. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda võlakirjade tingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Võlakirju pakutakse avalikult kooskõlas Prospektimääruse artikkel 4(1)(d) erandiga ning avaliku pakkumise prospekti ei koostata. Vastavalt on pakkumine suunatud üksnes isikutele, kes omandavad võlakirju vähemalt 100 000 euro eest investori kohta.
Käesolevas artiklis sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Volta SKAI OÜ võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

