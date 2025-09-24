“Hullumeelne pistrik ei saa olla.” Neli tippjuhti pürgivad Eesti olulisimaks rahapoliitika kujundajaks
Kõik Eesti Panga uueks juhiks püüdlevad mehed kiidavad, et neil on valdkonnas mitukümmend aastat kogemust, nad on mitmeid kriise näinud ja muu hulgas just seepärast on nad nüüd tähtsaks ametiks valmis.
Margus Rink töötas varem Coop Panga juhina ja on saanud ka Eesti parima juhi tiitli. See inimene, keda tema ise oleks pakkunud uueks Eesti Panga presidendiks, pole aga nelja avalikustatud kandidaadi seas, tõdes ta.
Eesti Panga värske prognoosi järgi tugineb Eesti majanduskasv järgmisel aastal suuresti laenurahal. See annab küll lühiajalise tõuke, kuid seab samal ajal ohtu riigi eelarve jätkusuutlikkuse. Majanduse sisemine tugevnemine jätkub aga tuleval ja ületuleval aastal.
Tänavune sügis on juba järjekorras neljas, kui ettevõtjad loodavad, et majandus saab endale korralikult jalad alla. “Võib-olla katse number neli õnnestub,” leiab kaubandus-tööstuskoja juhatuse värske aseesimees Margus Rink.