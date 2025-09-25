Hommikuprogrammis: luuakse uut maksevahendit ning muutunud reeglid noorte palkamisel

Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis kuuleb nii uuest maksevahendist, alaealiste palkamisest kui ka võlakirjadest.
- Euroopa Keskpank loob uut maksevahendit ehk digieurot, millest tuleb juttu ka reedeses hommikuprogrammis.
Euroopa Keskpank on loomas uut maksevahendit ehk digieurot, mille eesmärk on vähendada eurotsooni sõltuvust Mastercardi ja Visa teenustest ning pakkuda inimestele sularahaga sarnaseid eeliseid.
Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Rainer Olt
räägib, kui kaugel digieuro projektiga ollakse, kuidas see maksevahend hakkab toimima ning mis kasu sellest võimalusest võiks tekkida.
Septembrist muutusid alaealiste palkamise reeglid. Kutsusime muudatusi kommenteerima hotellide ja restoranide liidu juhi Külli Kraner
i. Lisaks uurime Kranerilt, milliseid ettepanekuid on liit teinud alaealiste palkamisega seotud bürokraatia vähendamiseks.
Lisaks võtame hommikuprogrammis fookusesse Storent
i soovi lõdvendada võlakirjade tingimusi, räägime tippjuhtide vahetusest ja Eesti Panga presidendi konkursist, kohalike valimiste eel tehtavatest eksitavatest arvamusuuringutest ning selle aasta autotranspordi TOPi võitjatest.
Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Ellen Jõgi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00‒11.00 “Sisuturundussari: Soraineni sagedus”.
Septembrikuu saates arutleme Eesti ettevõtluskeskkonna ajaloo, oleviku ja tuleviku üle. Saatekülalised on Soraineni advokaadibüroo asutaja Aku Sorainen
ja Trigon Capitali juht Joakim Helenius
.
Saadet juhivad Soraineni finants- ja kindlustusõiguse ekspert Oliver Ämarik ning konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni ekspert Mario Sõrm.
11.00‒12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokkuvõtvas arvamussaates kommenteerivad Äripäeva toimetuse ajakirjanikud tähtsamaid sündmusi ja persoone nii ettevõtluses kui ka poliitikas. Nädala võitjad ja kaotajad kuulutavad seekord välja ajakirjanikud Janno Riispapp, Aivar Hundimägi ja Kristel Härma.
12.00‒13.00 “Kullafond”.
Külmemad ilmad ja lähenev sügisperiood toovad raadioeetrisse ka üha talvisemaid teemasid. Hüppame tagasi eelmisesse aastasse, mil oli eetris saade “Läbilöök” ning saates külas ekstreemsportlane ja Everesti tipus käinud Kaspar Eevald
. Intervjueeris Eget Velleste.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
15.00‒16.00 “Äripäeva juhtimiskool”.
Kiiresti muutuv ärikeskkond nõuab juhtidelt paindlikkust, vaimset vastupidavust ja võimekust ausalt peeglisse vaadata. Saates räägib kogenud juht ja koolitaja Meeli Laane
sellest, kuidas leida endas üles ressursid, mis aitavad edukalt kohaneda ja parandada toimetulekut muutustega nii indiviidi kui ka ettevõtte tasandil.
Saatejuht on Tuuli Seinberg.
17.00‒18.00 “Äripäeva arvamusliider”.
Eesti diplomaatia võitudeks nimetatud ÜRO julgeolekunõukogu ja NATO nõukogu kohtumiste järel räägime välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviov
iga, et uurida, kuidas kriitilistel hetkedel meie diplomaatia toimis, millised võiksid olla selle järelmid ning kas võime uskuda, et Venemaale jõudsid sõnumid pärale. Lisaks andis Vseviov võrdleva hinnangu Eesti julgeolekule ja õhuruumi kaitsele nüüd ja mõned nädalad tagasi ning avas, mida tähendab täpsemalt NATO välja kuulutatud kava Ida Vahimees.
Sel aastal on dollar nõrgenenud euro suhtes 12%, mistõttu on investorid kaotanud tootlustes. Mida tähendab dollari nõrgenemine investoritele ja kust leida kaitset dollaririski vastu, sellest räägime aasta investoriks valitud Lev Dolgatsjov
iga, kel on Ameerika turul poolsada positsiooni.
Majandusajakirjanikud puutuvad järjest sagedamini kokku olukorraga, kus ettevõtte väikseimagi edu korral tippjuht või omanik lausa trügib eetrisse. Ja vastupidi – isegi väikseima probleemi korral põgenetakse avalikkuse eest, kuigi madalseise tuleb ette igaühel ja olukord võib nii paista tegelikkusest hullemgi. Arutleme avaliku suhtluse teemal kommunikatsioonieksperdi, PR Partneri juhataja Ilona Leivaga
.
Saate tegid Lauri Leet, Eget Velleste, Neeme Korv ja Karl-Eduard Salumäe.
