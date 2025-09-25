Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,27%290,72
  • OMX Riga0,62%912,7
  • OMX Tallinn−0,48%1 940,45
  • OMX Vilnius−0,08%1 235,65
  • S&P 500−0,41%6 610,72
  • DOW 30−0,15%46 052,4
  • Nasdaq −0,43%22 402,17
  • FTSE 100−0,25%9 227,76
  • Nikkei 2250,27%45 754,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%98
  • OMX Baltic−0,27%290,72
  • OMX Riga0,62%912,7
  • OMX Tallinn−0,48%1 940,45
  • OMX Vilnius−0,08%1 235,65
  • S&P 500−0,41%6 610,72
  • DOW 30−0,15%46 052,4
  • Nasdaq −0,43%22 402,17
  • FTSE 100−0,25%9 227,76
  • Nikkei 2250,27%45 754,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%98
  • 25.09.25, 17:24

Hommikuprogrammis: luuakse uut maksevahendit ning muutunud reeglid noorte palkamisel

Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis kuuleb nii uuest maksevahendist, alaealiste palkamisest kui ka võlakirjadest.
Euroopa Keskpank loob uut maksevahendit ehk digieurot, millest tuleb juttu ka reedeses hommikuprogrammis.
  • Euroopa Keskpank loob uut maksevahendit ehk digieurot, millest tuleb juttu ka reedeses hommikuprogrammis.
  • Foto: Zumapress / Scanpix
Euroopa Keskpank on loomas uut maksevahendit ehk digieurot, mille eesmärk on vähendada eurotsooni sõltuvust Mastercardi ja Visa teenustest ning pakkuda inimestele sularahaga sarnaseid eeliseid.
Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Rainer Olt räägib, kui kaugel digieuro projektiga ollakse, kuidas see maksevahend hakkab toimima ning mis kasu sellest võimalusest võiks tekkida.
Septembrist muutusid alaealiste palkamise reeglid. Kutsusime muudatusi kommenteerima hotellide ja restoranide liidu juhi Külli Kraneri. Lisaks uurime Kranerilt, milliseid ettepanekuid on liit teinud alaealiste palkamisega seotud bürokraatia vähendamiseks.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Lisaks võtame hommikuprogrammis fookusesse Storenti soovi lõdvendada võlakirjade tingimusi, räägime tippjuhtide vahetusest ja Eesti Panga presidendi konkursist, kohalike valimiste eel tehtavatest eksitavatest arvamusuuringutest ning selle aasta autotranspordi TOPi võitjatest.
Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Ellen Jõgi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00‒11.00 “Sisuturundussari: Soraineni sagedus”. Septembrikuu saates arutleme Eesti ettevõtluskeskkonna ajaloo, oleviku ja tuleviku üle. Saatekülalised on Soraineni advokaadibüroo asutaja Aku Sorainen ja Trigon Capitali juht Joakim Helenius.
Saadet juhivad Soraineni finants- ja kindlustusõiguse ekspert Oliver Ämarik ning konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni ekspert Mario Sõrm.
11.0012.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokkuvõtvas arvamussaates kommenteerivad Äripäeva toimetuse ajakirjanikud tähtsamaid sündmusi ja persoone nii ettevõtluses kui ka poliitikas. Nädala võitjad ja kaotajad kuulutavad seekord välja ajakirjanikud Janno Riispapp, Aivar Hundimägi ja Kristel Härma.
12.00‒13.00 “Kullafond”. Külmemad ilmad ja lähenev sügisperiood toovad raadioeetrisse ka üha talvisemaid teemasid. Hüppame tagasi eelmisesse aastasse, mil oli eetris saade “Läbilöök” ning saates külas ekstreemsportlane ja Everesti tipus käinud Kaspar Eevald. Intervjueeris Eget Velleste.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

Hetkel kuum

  • 22.09.25, 06:00
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
  • 23.09.25, 06:00
Enese teadmata püsimaksjaks. Tarbijakaitse uurib toidumüüja müügivõtteid
  • 24.09.25, 08:25
Rõivatööstus läks pankrotti. Omanik: see on Eestis välja surnud ala
  • ST
  • 23.09.25, 14:41
Volta SKAI: investeerimisvõimalus Põhja-Tallinna uude maamärki
10% intressiga tagatud võlakirju saab märkida kuni 26. septembrini

Artikkel jätkub pärast reklaami

15.0016.00 “Äripäeva juhtimiskool”. Kiiresti muutuv ärikeskkond nõuab juhtidelt paindlikkust, vaimset vastupidavust ja võimekust ausalt peeglisse vaadata. Saates räägib kogenud juht ja koolitaja Meeli Laane sellest, kuidas leida endas üles ressursid, mis aitavad edukalt kohaneda ja parandada toimetulekut muutustega nii indiviidi kui ka ettevõtte tasandil.
Saatejuht on Tuuli Seinberg.
17.0018.00 “Äripäeva arvamusliider”. Eesti diplomaatia võitudeks nimetatud ÜRO julgeolekunõukogu ja NATO nõukogu kohtumiste järel räägime välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vsevioviga, et uurida, kuidas kriitilistel hetkedel meie diplomaatia toimis, millised võiksid olla selle järelmid ning kas võime uskuda, et Venemaale jõudsid sõnumid pärale. Lisaks andis Vseviov võrdleva hinnangu Eesti julgeolekule ja õhuruumi kaitsele nüüd ja mõned nädalad tagasi ning avas, mida tähendab täpsemalt NATO välja kuulutatud kava Ida Vahimees.
Sel aastal on dollar nõrgenenud euro suhtes 12%, mistõttu on investorid kaotanud tootlustes. Mida tähendab dollari nõrgenemine investoritele ja kust leida kaitset dollaririski vastu, sellest räägime aasta investoriks valitud Lev Dolgatsjoviga, kel on Ameerika turul poolsada positsiooni.
Majandusajakirjanikud puutuvad järjest sagedamini kokku olukorraga, kus ettevõtte väikseimagi edu korral tippjuht või omanik lausa trügib eetrisse. Ja vastupidi – isegi väikseima probleemi korral põgenetakse avalikkuse eest, kuigi madalseise tuleb ette igaühel ja olukord võib nii paista tegelikkusest hullemgi. Arutleme avaliku suhtluse teemal kommunikatsioonieksperdi, PR Partneri juhataja Ilona Leivaga.
Saate tegid Lauri Leet, Eget Velleste, Neeme Korv ja Karl-Eduard Salumäe.
Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Riskantsemate võlakirjatingimuste eest pakub Storent vastu pigem marginaalset preemiat, leiab Avaroni investeeringute juht Silver Schmeiman.
  • 24.09.25, 14:48
Eesti investoreid meelitanud Storent üritab taas lõdvendada võlakirjade tingimusi
Analüütik: investoritel rõõmustamiseks põhjust pole
Must luik kohalikul võlakirjaturul on peaaegu vältimatu
  • 19.07.25, 12:00
Must luik kohalikul võlakirjaturul on peaaegu vältimatu
Tegemist oli seni suurima üksikvõlakirja emissiooniga Balti börsi kinnisvaraarendajate seas.
  • 22.09.25, 10:02
Arco Vara võlakirjad märgiti kahekordselt üle
Ajalugu on Kristjan Liivamägi hinnangul meile näidanud, et eksklusiivsete suurte arenduste puhul kiputakse tulusid prognoosima suuremaks ja kulusid väiksemaks.
  • 16.09.25, 16:31
Arco Vara suur amps: soodsad võlakirjad meelitavad, aga ei veena kõiki investoreid
Volta SKAI võlakirjade kaudu kaasatav kapital suunatakse Põhja-Tallinna populaarseimasse arenduspiirkonda kerkiva kõrghoone arenduse elluviimisse.
  • ST
  • 23.09.25, 14:41
Volta SKAI: investeerimisvõimalus Põhja-Tallinna uude maamärki
10% intressiga tagatud võlakirju saab märkida kuni 26. septembrini

Hetkel kuum

K.B. Passage’i tekstiilitööstuse omanik sõnas, et otsus äritegevus lõpetada sündis aasta alguses. Foto on illustratiivne.
Uudised
  • 24.09.25, 08:25
Rõivatööstus läks pankrotti. Omanik: see on Eestis välja surnud ala
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Uudised
  • 24.09.25, 06:00
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged
Madis Mülleri (esiplaanil) ametiaeg lõpeb juunikuus. Ühe kandidaadina on esile astunud ka panga asepresident Ülo Kaasik (fotol taamal)
Uudised
  • 24.09.25, 09:47
Eesti Panga presidendiks kandideerib neli pangandustegelast
Enima Trade’i asutaja Indrek Reitsak rääkis saneerimisest ja pankrotiavalduse esitamisest ka Äripäeva raadio saates “Kuum tool”.
Uudised
  • 24.09.25, 15:28
Saneerimist proovinud mööblitootja varises pankrotti
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Uudised
  • 23.09.25, 18:07
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Margus Rink töötas varem Coop Panga juhina ja on saanud ka Eesti parima juhi tiitli. See inimene, keda tema ise oleks pakkunud uueks Eesti Panga presidendiks, pole aga nelja avalikustatud kandidaadi seas, tõdes ta.
Uudised
  • 24.09.25, 16:59
“Hullumeelne pistrik ei saa olla.” Neli tippjuhti pürgivad Eesti olulisimaks rahapoliitika kujundajaks
Kolm küsimust neljale kandidaadile
Müüsin Coop Panga aktsiad maha enne uue juhi Arko Kurtmanni (pildil) ametisse nimetamist. Kasulikum oleks olnud see otsus aga teha juba varem ehk kohe pärast seda, kui tuli teade eelmise juhi Margus Rinki ametist lahkumisest.
Investor Toomas
  • 24.09.25, 12:34
Osta või müüa? Tippjuhi lahkumine võib olla investorile kasulik signaal
Volta SKAI võlakirjade kaudu kaasatav kapital suunatakse Põhja-Tallinna populaarseimasse arenduspiirkonda kerkiva kõrghoone arenduse elluviimisse.
  • ST
Sisuturundus
  • 23.09.25, 14:41
Volta SKAI: investeerimisvõimalus Põhja-Tallinna uude maamärki
10% intressiga tagatud võlakirju saab märkida kuni 26. septembrini
Tallinna kaitsetööstuse EXPO-l näitas Eesti kaitsetööstus end laias ulatuses.
Eesti kaitsetööstus näitas end täies ulatuses: firmad valmistuvad masstootmiseks
Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Henna Virkkunen (vasakul) vastutab tehnoloogilise suveräänsuse, julgeoleku ja demokraatia eest.
Euroopa tippametnik: investeerime superarvutitesse ja AI-tehastesse, järgmiseks gigatehastesse
Intervjuu Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendiga
Rheinmetall toodab suurtükkides kasutatavaid 155millimeetriseid mürske ka Saksamaal Unterlüssis.
Rheinmetall rajab Lätti 275miljonise moonatehase
Tallinna kaitsetööstuse EXPO-l näitas Eesti kaitsetööstus end laias ulatuses.
Eesti kaitsetööstus näitas end täies ulatuses: firmad valmistuvad masstootmiseks
Tallinna abilinnapea Madle Lippus.
Abilinnapea: lühirent surmas Tallinna üürikodud
Kinnisvarainvestor Tõnu Toompark luges Tallinna abilinnapea Madle Lippuse hiljutist arvamuslugu Äripäevas ja leidis, et peab lükkama mitu väidet ümber.
Tõnu Toompark vastab Madle Lippusele: kui aru ei saa, siis ära näpi!
Tallinna üüriturg ei vaja “tarka” parteilist juhtimist
Vaatamata ootustele alla jäänud tulemustele, tegi Super Micro avalikuks optimistlikud plaanid eelseisvaks perioodiks.
Eesti investorite ihaldatud Super Micro mind ei veena
Kortermajade elanikud saavad toetuse taotlemisel selge “ei”, kui korteriomanike seas on liiga palju firmasid.
Korteriühistud jäävad firmadele kuuluvate pindade pärast toetusest ilma
Õiguskantsler: piirang pole põhiseadusega vastuolus
Euroopa Keskpank loob uut maksevahendit ehk digieurot, millest tuleb juttu ka reedeses hommikuprogrammis.
Hommikuprogrammis: luuakse uut maksevahendit ning muutunud reeglid noorte palkamisel
Volta SKAI võlakirjade kaudu kaasatav kapital suunatakse Põhja-Tallinna populaarseimasse arenduspiirkonda kerkiva kõrghoone arenduse elluviimisse.
  • ST
Volta SKAI: investeerimisvõimalus Põhja-Tallinna uude maamärki
10% intressiga tagatud võlakirju saab märkida kuni 26. septembrini
Kord hiiglane, nüüd abivajaja ‒ Intel meelitab Apple’it ettevõttesse investeerima. Apple'il ja Intelil on pikk ja kohati pingeline ühine ajalugu.
Intel nuiab raha ka Apple’ilt
Tallinna börs taandus neljapäeval 0,48%.
Balti börsidel oli punane päev ning USA aktsiaturud alustasid päeva samuti langusega
Miljardärist riskifondihaldur Bill Ackmani Pershing Square tegi viimati suure panuse Amazoni aktsiale.
Apple’ist loobuti ja Nvidiat jahiti: selgusid börsiässade viimased suuremad tehingud
Seni on Microsoft tuginenud suuresti OpenAI lahendustele.
Microsoft lisab Copilotisse Jaan Tallinna rahastatud AI-firma mudeli
Riskantsemate võlakirjatingimuste eest pakub Storent vastu pigem marginaalset preemiat, leiab Avaroni investeeringute juht Silver Schmeiman.
Eesti investoreid meelitanud Storent üritab taas lõdvendada võlakirjade tingimusi
Analüütik: investoritel rõõmustamiseks põhjust pole
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks

Podcastid

Poliitikute töölaud: kes on kahtlane ja kes lihtsalt kaabakas?
Poliitikute töölaud
Poliitikute töölaud: kes on kahtlane ja kes lihtsalt kaabakas?
00:00
Tarbijakaitsja petlikest e-poodidest: äärmisel juhul võime poe sulgeda
Hommikuprogramm
Tarbijakaitsja petlikest e-poodidest: äärmisel juhul võime poe sulgeda
00:00
Seakatk tõi Atriale Eestis pea pool miljonit kahjumit
Äripäeva TOP
Seakatk tõi Atriale Eestis pea pool miljonit kahjumit
Poole miljoni eurose portfelli edulugu: hirm sunnib fotograafist investorit tegutsema
Investor Toomase tund
Poole miljoni eurose portfelli edulugu: hirm sunnib fotograafist investorit tegutsema
Taavi Veskimägi: Ukraina näitab, et rohetehnoloogia säästab elusid
Cleantech
Taavi Veskimägi: Ukraina näitab, et rohetehnoloogia säästab elusid
Eksperdid vaidlevad: kas takistame vingumisega ise oma majanduse kasvu?
Kuum tool
Eksperdid vaidlevad: kas takistame vingumisega ise oma majanduse kasvu?
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 24.09.25, 08:25
Rõivatööstus läks pankrotti. Omanik: see on Eestis välja surnud ala
2
Uudised
  • 24.09.25, 15:28
Saneerimist proovinud mööblitootja varises pankrotti
3
Uudised
  • 24.09.25, 06:00
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged
4
Uudised
  • 24.09.25, 09:47
Eesti Panga presidendiks kandideerib neli pangandustegelast
5
  • PRO
Uudised
  • 23.09.25, 16:30
Trump kõneleb peagi kogu maailma ees. Pragunev maailmakord juhatab sisse uue tuumaajastu
6
Uudised
  • 23.09.25, 18:07
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse

Viimased uudised

Uudised
  • 25.09.25, 17:24
Hommikuprogrammis: luuakse uut maksevahendit ning muutunud reeglid noorte palkamisel
Uudised
  • 25.09.25, 17:16
Rheinmetall rajab Lätti 275miljonise moonatehase
Uudised
  • 25.09.25, 17:13
Euroopa tippametnik: investeerime superarvutitesse ja AI-tehastesse, järgmiseks gigatehastesse
Intervjuu Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendiga
Uudised
  • 25.09.25, 16:56
Eesti kaitsetööstus näitas end täies ulatuses: firmad valmistuvad masstootmiseks
Uudised
  • 25.09.25, 16:52
Korteriühistud jäävad firmadele kuuluvate pindade pärast toetusest ilma
Õiguskantsler: piirang pole põhiseadusega vastuolus
Börsiuudised
  • 25.09.25, 16:45
Balti börsidel oli punane päev ning USA aktsiaturud alustasid päeva samuti langusega
Saated
  • 25.09.25, 16:20
Poliitikute töölaud: kes on kahtlane ja kes lihtsalt kaabakas?
Arvamused
  • 25.09.25, 16:14
Tõnu Toompark vastab Madle Lippusele: kui aru ei saa, siis ära näpi!
Tallinna üüriturg ei vaja “tarka” parteilist juhtimist
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025