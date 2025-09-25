Hommikuprogrammis: luuakse uut maksevahendit ning muutunud reeglid noorte palkamisel

Lisaks võtame hommikuprogrammis fookusesse Storent i soovi lõdvendada võlakirjade tingimusi, räägime tippjuhtide vahetusest ja Eesti Panga presidendi konkursist, kohalike valimiste eel tehtavatest eksitavatest arvamusuuringutest ning selle aasta autotranspordi TOPi võitjatest.

Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Ellen Jõgi.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

10.00‒11.00 “Sisuturundussari: Soraineni sagedus”. Septembrikuu saates arutleme Eesti ettevõtluskeskkonna ajaloo, oleviku ja tuleviku üle. Saatekülalised on Soraineni advokaadibüroo asutaja Septembrikuu saates arutleme Eesti ettevõtluskeskkonna ajaloo, oleviku ja tuleviku üle. Saatekülalised on Soraineni advokaadibüroo asutaja Aku Sorainen ja Trigon Capitali juht Joakim Helenius

Saadet juhivad Soraineni finants- ja kindlustusõiguse ekspert Oliver Ämarik ning konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni ekspert Mario Sõrm.

11.00‒12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokkuvõtvas arvamussaates kommenteerivad Äripäeva toimetuse ajakirjanikud tähtsamaid sündmusi ja persoone nii ettevõtluses kui ka poliitikas. Nädala võitjad ja kaotajad kuulutavad seekord välja ajakirjanikud Janno Riispapp, Aivar Hundimägi ja Kristel Härma.

12.00‒13.00 “Kullafond”. Külmemad ilmad ja lähenev sügisperiood toovad raadioeetrisse ka üha talvisemaid teemasid. Hüppame tagasi eelmisesse aastasse, mil oli eetris saade “Läbilöök” ning saates külas ekstreemsportlane ja Everesti tipus käinud Külmemad ilmad ja lähenev sügisperiood toovad raadioeetrisse ka üha talvisemaid teemasid. Hüppame tagasi eelmisesse aastasse, mil oli eetris saade “Läbilöök” ning saates külas ekstreemsportlane ja Everesti tipus käinud Kaspar Eevald . Intervjueeris Eget Velleste.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.