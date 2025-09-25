Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,19%291,11
  • OMX Riga−0,26%908,31
  • OMX Tallinn−0,42%1 941,75
  • OMX Vilnius−0,01%1 236,03
  • S&P 500−0,28%6 637,97
  • DOW 30−0,37%46 121,28
  • Nasdaq −0,33%22 497,86
  • FTSE 100−0,27%9 225,44
  • Nikkei 2250,27%45 754,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%98,4
  • OMX Baltic−0,19%291,11
  • OMX Riga−0,26%908,31
  • OMX Tallinn−0,42%1 941,75
  • OMX Vilnius−0,01%1 236,03
  • S&P 500−0,28%6 637,97
  • DOW 30−0,37%46 121,28
  • Nasdaq −0,33%22 497,86
  • FTSE 100−0,27%9 225,44
  • Nikkei 2250,27%45 754,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%98,4
  • 25.09.25, 11:57

Abilinnapea: lühirent surmas Tallinna üürikodud

Tallinn vajab Helsingi eeskujul sihipärast elamupoliitikat, mis looks eeldused toimiva üürituru tekkeks. Linn saaks koos eraarendajatega rajada taskukohaseid pindu, kirjutab Tallinna abilinnapea Madle Lippus (SDE).
Tallinna abilinnapea Madle Lippus.
  • Tallinna abilinnapea Madle Lippus.
  • Foto: Andras Kralla
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Arvamused
  • 05.09.25, 15:43
Abilinnapea vastulause: kui turg toimib, siis miks istub noor üürilõksus?
Tallinna linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus (SDE) saatis vastulause Äripäeva ehitus- ja kinnisvarateemalises uudiskirjas esitatud väidetele.
  • PRO
Uudised
  • 04.09.25, 18:05
Analüüs: sotsid plaanivad rajada lihtsalt kallimaid munitsipaalkortereid
Sotside valimislubadusena välja hüütud üürimajade rajamise plaan näib uues kuues munitsipaalkorterite rajamisena, kuid varasemast kõrgema üüri ning linna tugevama jõuõlaga. Ettevõtja peab seda ilmselgeks valimisloosungiks.
Uudised
  • 29.08.25, 16:00
Sotsid lubavad odavamaid üürikortereid: „See on nagu 30aastane võlakiri“
Sotside uus valimislubadus on ehitada Tallinnas munitsipaalkorterid, mis oleksid 20% turuhinnast odavamad ja mille kulud katavad osaliselt erainvestorid. Miks peaks erainvestor tahtma alla turuhinna projektis osaleda, sellele on linnapeal vastus olemas.
Uudised
  • 19.08.25, 12:59
Tallinn koostab strateegia taskukohasemate elukohtade tagamiseks
Valimispäevaks valmiv programm jätab tulevasele linnavalitsusele võimaluse strateegiat kasutada praeguse taskukohaste eluasemete põua leevendamiseks.
  • ST
Sisuturundus
  • 24.09.25, 11:26
Kas toit on Eestis liiga kallis? Kaupmehed võtavad ette hinnad ja maksud
Uus raadiosaade “Kaupmehe eduvalem” alustab Eesti jaekaubanduse hetke kuumima teemaga: toiduhinnad. Saatejuht ja kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil vestleb tippjuhtidega, et välja selgitada, mis mõjutab seda, kui palju me poes maksame.

Hetkel kuum

K.B. Passage’i tekstiilitööstuse omanik sõnas, et otsus äritegevus lõpetada sündis aasta alguses. Foto on illustratiivne.
Uudised
  • 24.09.25, 08:25
Rõivatööstus läks pankrotti. Omanik: see on Eestis välja surnud ala
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Uudised
  • 24.09.25, 06:00
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged
Madis Mülleri (esiplaanil) ametiaeg lõpeb juunikuus. Ühe kandidaadina on esile astunud ka panga asepresident Ülo Kaasik (fotol taamal)
Uudised
  • 24.09.25, 09:47
Eesti Panga presidendiks kandideerib neli pangandustegelast
Enima Trade’i asutaja Indrek Reitsak rääkis saneerimisest ja pankrotiavalduse esitamisest ka Äripäeva raadio saates “Kuum tool”.
Uudised
  • 24.09.25, 15:28
Saneerimist proovinud mööblitootja varises pankrotti
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Uudised
  • 23.09.25, 18:07
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Margus Rink töötas varem Coop Panga juhina ja on saanud ka Eesti parima juhi tiitli. See inimene, keda tema ise oleks pakkunud uueks Eesti Panga presidendiks, pole aga nelja avalikustatud kandidaadi seas, tõdes ta.
Uudised
  • 24.09.25, 16:59
“Hullumeelne pistrik ei saa olla.” Neli tippjuhti pürgivad Eesti olulisimaks rahapoliitika kujundajaks
Kolm küsimust neljale kandidaadile
Müüsin Coop Panga aktsiad maha enne uue juhi Arko Kurtmanni (pildil) ametisse nimetamist. Kasulikum oleks olnud see otsus aga teha juba varem ehk kohe pärast seda, kui tuli teade eelmise juhi Margus Rinki ametist lahkumisest.
Investor Toomas
  • 24.09.25, 12:34
Osta või müüa? Tippjuhi lahkumine võib olla investorile kasulik signaal
Kokku haldab Telia Foruse 370 arvutitöökohta, sealhulgas ka juhtimiskeskust, mis töötab 24/7 ning kus kvaliteetne IT-tervikteenus on eriti olulise tähtsusega.
  • ST
Sisuturundus
  • 22.09.25, 12:38
Foruse kogemuslugu: suurettevõtted kasutavad üha enam teenusepõhist IT-tuge
Taani kaitseministri (vasakult esimene) pressikonverents pärast öiseid drooniintsidente.
Taani nimetas uusi drooniintsidente sihitud rünnakuks
Ajakirjaniku sõnul peegeldab riigieelarve Reformierakonna lubadust kaotada maksuküür.
Ajakirjanik riigieelarvest: pool on avalik huvi, pool ideoloogia
Miljardärist riskifondihaldur Bill Ackmani Pershing Square tegi viimati suure panuse Amazoni aktsiale.
Apple’ist loobuti ja Nvidiat jahiti: selgusid börsiässade viimased suuremad tehingud
Taani kaitseministri (vasakult esimene) pressikonverents pärast öiseid drooniintsidente.
Taani nimetas uusi drooniintsidente sihitud rünnakuks
Automaksu ümber on olnud viimastel kuudel palju segadust, mis on loonud ka võimalusi skeeme punuda.
Segadus automaksu ümber avab uksed skeemitamisele
650 miljonit eurot laenasid kommertspangad augustis pikaajaliste laenude ja liisingute näol.
Ettevõtete laenunõudlus suureneb kiirete sammudega
Margus Rink töötas varem Coop Panga juhina ja on saanud ka Eesti parima juhi tiitli. See inimene, keda tema ise oleks pakkunud uueks Eesti Panga presidendiks, pole aga nelja avalikustatud kandidaadi seas, tõdes ta.
“Hullumeelne pistrik ei saa olla.” Neli tippjuhti pürgivad Eesti olulisimaks rahapoliitika kujundajaks
Kolm küsimust neljale kandidaadile
Nafta filmsi produtsent Esko Rips rääkis intervjuus, kes mängivad uues filmis peaosi ja kust on näitlejad üldsegi pärit.
Produtsent: Eesti filmi on kasulikum teha Lätis
Täiselektriliste autode osakaal uute autode müügist on Euroopas tänavu pea 16%.
Euroopa autoturul kasvas müük teist kuud järjest
Kaitse oma brändi veebis: miks ühest domeenist ei pruugi piisata
  • ST
Kaitse oma brändi veebis: miks ühest domeenist ei pruugi piisata
Kord hiiglane, nüüd abivajaja ‒ Intel meelitab Apple’it ettevõttesse investeerima. Apple'il ja Intelil on pikk ja kohati pingeline ühine ajalugu.
Intel nuiab raha ka Apple’ilt
Riskantsemate võlakirjatingimuste eest pakub Storent vastu pigem marginaalset preemiat, leiab Avaroni investeeringute juht Silver Schmeiman.
Eesti investoreid meelitanud Storent üritab taas lõdvendada võlakirjade tingimusi
Analüütik: investoritel rõõmustamiseks põhjust pole
Müüsin Coop Panga aktsiad maha enne uue juhi Arko Kurtmanni (pildil) ametisse nimetamist. Kasulikum oleks olnud see otsus aga teha juba varem ehk kohe pärast seda, kui tuli teade eelmise juhi Margus Rinki ametist lahkumisest.
Osta või müüa? Tippjuhi lahkumine võib olla investorile kasulik signaal
S&P 500 langes 0,28%.
Erimeelsused Föderaalreservis kukutasid USA aktsiaid
Investorite huvi Alphabeti aktsia hinnatõusu vastu panustamisse vähenes.
Selgusid USA aktsiad, mille langusele panustavad investorid enim
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks

Podcastid

Seakatk tõi Atriale Eestis pea pool miljonit kahjumit
Äripäeva TOP
Seakatk tõi Atriale Eestis pea pool miljonit kahjumit
00:00
Poole miljoni eurose portfelli edulugu: hirm sunnib fotograafist investorit tegutsema
Investor Toomase tund
Poole miljoni eurose portfelli edulugu: hirm sunnib fotograafist investorit tegutsema
00:00
Taavi Veskimägi: Ukraina näitab, et rohetehnoloogia säästab elusid
Cleantech
Taavi Veskimägi: Ukraina näitab, et rohetehnoloogia säästab elusid
Eksperdid vaidlevad: kas takistame vingumisega ise oma majanduse kasvu?
Kuum tool
Eksperdid vaidlevad: kas takistame vingumisega ise oma majanduse kasvu?
IT-firma kinnitab kanda kaitsetööstuses. “Paljudes kohtades tuleb inimfaktor välja võtta”
Hommikuprogramm
IT-firma kinnitab kanda kaitsetööstuses. “Paljudes kohtades tuleb inimfaktor välja võtta”
Tippjuht: eestlane vingub saunas või köögilauas, Prantsusmaal juba tänavad põleksid
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Tippjuht: eestlane vingub saunas või köögilauas, Prantsusmaal juba tänavad põleksid
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 24.09.25, 08:25
Rõivatööstus läks pankrotti. Omanik: see on Eestis välja surnud ala
2
Uudised
  • 24.09.25, 15:28
Saneerimist proovinud mööblitootja varises pankrotti
3
Uudised
  • 24.09.25, 06:00
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged
4
Uudised
  • 24.09.25, 09:47
Eesti Panga presidendiks kandideerib neli pangandustegelast
5
  • PRO
Uudised
  • 23.09.25, 16:30
Trump kõneleb peagi kogu maailma ees. Pragunev maailmakord juhatab sisse uue tuumaajastu
6
Uudised
  • 23.09.25, 18:07
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse

Viimased uudised

Saated
  • 25.09.25, 13:00
Teadur valimiste eel: valija ei suuda kriisides orienteeruda
Saated
  • 25.09.25, 12:49
Ajakirjanik riigieelarvest: pool on avalik huvi, pool ideoloogia
Börsiuudised
  • 25.09.25, 12:23
Intel nuiab raha ka Apple’ilt
Arvamused
  • 25.09.25, 11:57
Abilinnapea: lühirent surmas Tallinna üürikodud
Börsiuudised
  • 25.09.25, 11:46
Apple’ist loobuti ja Nvidiat jahiti: selgusid börsiässade viimased suuremad tehingud
Uudised
  • 25.09.25, 11:28
Taani nimetas uusi drooniintsidente sihitud rünnakuks
Saated
  • 25.09.25, 11:28
Tarbijakaitsja petlikest e-poodidest: äärmisel juhul võime poe sulgeda
  • ST
Sisuturundus
  • 25.09.25, 11:17
Veerandsada aastat Järve Selverit: suur lugu Eesti kaubanduse arengust
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025