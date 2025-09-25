Abilinnapea: lühirent surmas Tallinna üürikodud

ST Sisuturundus 24.09.25, 11:26

Uus raadiosaade “Kaupmehe eduvalem” alustab Eesti jaekaubanduse hetke kuumima teemaga: toiduhinnad. Saatejuht ja kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil vestleb tippjuhtidega, et välja selgitada, mis mõjutab seda, kui palju me poes maksame.