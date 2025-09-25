Abilinnapea: lühirent surmas Tallinna üürikodud

Tallinn vajab Helsingi eeskujul sihipärast elamupoliitikat, mis looks eeldused toimiva üürituru tekkeks. Linn saaks koos eraarendajatega rajada taskukohaseid pindu, kirjutab Tallinna abilinnapea Madle Lippus (SDE).
Sotside valimislubadusena välja hüütud üürimajade rajamise plaan näib uues kuues munitsipaalkorterite rajamisena, kuid varasemast kõrgema üüri ning linna tugevama jõuõlaga. Ettevõtja peab seda ilmselgeks valimisloosungiks.
Sotside uus valimislubadus on ehitada Tallinnas munitsipaalkorterid, mis oleksid 20% turuhinnast odavamad ja mille kulud katavad osaliselt erainvestorid. Miks peaks erainvestor tahtma alla turuhinna projektis osaleda, sellele on linnapeal vastus olemas.
