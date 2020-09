Raadiohommikus: parim juht ja tippude plaanid sügiseks

Incapi juht Otto Richard Pukk Pärnu Juhtimiskonverentsil. Foto: Raul Mee

Esmaspäevases hommikuprogrammis räägime ettevõtete juhtide ja omanikega sellest, mis saab sügisel ehk milleks peaksid juhid praegu valmistuma.

Oma plaane järgmiseks kuudeks jagavad Eesti ühe suurema toitlustusettevõtte, Baltic Restaurants Estonia juht Aaro Lode, tänavu 10. sünnipäeva tähistava Inbank üks asutaja Priit Põldoja ja Bolti kaasasutaja Martin Villig.

Teeme juttu ka parima juhi konkursist. Vahetult pärast parima juhi tunnustuse pälvimist küsisime Incap grupi juhilt Otto Richard Pukilt, kuidas ta tiitlit tähistab, ning juhtimisekspert Mait Raava aitab tänavust konkurssi ja selle tulemusi laiemalt mõtestada.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Raadiopäev jätkub veel viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Kolmekordne gasellettevõte Vecta Design tegi esimese ettevõttena Eestis algust pinglagede tootmise ja paigaldusega. Ettevõtte eduloost ning pinglagede tootmisest ja piiramatutest disaini võimalustest räägivad Vecta Design OÜ turundusspetsialist Inger Lilles-Nestor ja projektijuht Vassili Malõšev.

Saadet juhib Keit Ausner.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Äripäeva ajakirjanikud Aivar Hundimägi, Pille Ivask ja Urmas Jaagant lahkavad viimase ning tuleva nädala olulisemaid sündmusi: nii konkurentsiolukorda Eestis kui ka seda, mida oodata riigieelarve läbirääkimistest.

12.00–13.00 "Minu karjäär". Hooaja esimeses saates on külas Swedbanki personalijuht Ülle Matt ja vanemfinantsanalüütik Elin Tark.

Juttu tuleb tööjõust ja sellest, kuidas on koroonakriis ettevõtte värbamisplaane mõjutanud. Muu hulgas ütleb Ülle Matt, et niigi kitsas tööjõuturg on jäänud veel kitsamaks. Räägime ka muutunud väärtuspakkumisest ja sellest, kuidas Swedbankis karjääri teha: milline roll on juhtidel ja milliseid arenguprogramme tehakse.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saade võtab fookusesse lennundustööstuse. Külas on Eesti lennundusklastri juht Kristo Reinsalu ja lennukite hooldusega tegeleva Magnetic MRO projektijuht Pärtel-Peeter Kruuv.

Räägime Eesti lennunduse hetkeseisust ja tulevikust: lennundus on suur valdkond, millest võiksid oma osa saada paljud tööstusettevõtted. Saates saab kuulda, milliseid tooteid lennundus vajab ja kes neid pakkuda võiksid.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 "Lavajutud". Seekordne saade on salvestatud augusti lõpus toimunud konverentsil Laoseis 2020. Esmalt kõlab ettekanne logistikaettevõtte Via 3L juhilt Rainer Rohtla sellest, mis on olnud kriisi õppetunnid ning miks ta on ettevaatlik enne sügist.

Teisena on lava Rimi tarneahela varude planeerimise juhi Marilin Jürissoni päralt, kes räägib, milliseid raputusi on kriisis üle elanud suur toidukaupluste kett ja miks inimesed ostavad nüüd korraga rohkem.

