EfTENiga üürimajadesse investeerimiseks peab olema võtta vähemalt 100 000 eurot

EfTEN Capitali juht Viljar Arakas näeb, et üürimajade turul on Baltikumis tohutult arenemisruumi. Foto: Liis Treimann

EfTEN Capital hakkab uue fondiga arendama kogu Baltikumis institutsionaalsete üürimajade turgu, neisse saavad esialgu panustada aga vaid pensionifondid ja elukindlustusseltsid.

EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas nentis, et üürimajade tootlus on selgelt madalam kui ärikinnisvaral, kuid investeeringust väljumine jällegi lihtsam, kuna vajadusel saab alati korterid ükshaaval maha müüa. "Me arvame, et aeg on soodne, et ehitusturu maht tõmbub kokku, mis võiks eelduslikult ka ehitushinda allapoole tuua ja sellel ajal peaks olema igati soodne teha uusi investeeringuid,“ ütles Arakas ja nentis, et algselt oli neil plaan fondiga välja tulla juba enne koroonapuhangut, kuid nüüd on pinnas selleks veelgi soodsam.