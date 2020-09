Jüri Ratase viis miinust: peaministri kõik senised eelarved on puudujäägis

Äripäev annab ülevaate Jüri Ratase valitsuste eelarvetest: millist eelarvepositsiooni püüti ja mis tegelikult välja tuli. Foto: Andras Kralla

Oma teist valitsust juhtiv Jüri Ratas on pidanud järgmise aasta eelarvet tehes möönma, et see tuleb puudujäägis. See saab Ratase defitsiidis eelarvete reas viiendaks selliseks – kõik Ratase juhtimisel koostatud eelarved on olnud miinuses.

Võlgu elamist valeks teeks pidanud peaminister Jüri Ratas juhib oma viienda riigieelarve kokkupanekut. Tema valitsuste eelarvedefitsiidid on ajuti kahanenud, aga enamasti kasvanud ning hoolimata ka lubadustest tasakaalu jõuda, pole Ratas teinud mitte ainsatki tasakaalus eelarvet. Seda hoolimata majanduse käekäigust, mis veel eelmisel ja eriti üle-eelmisel aastal olid väga heas seisus.