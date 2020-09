Forum Cinemase ja Apollo ühinemisele hakkas kell tiksuma

Konkurentsiameti heakskiidul omandaks Apolli kino muu hulgas Coca Cola Plaza tegevuse. Foto: Liis Treimann

Margus Linnamäe ja Ivar Vendelini investeerimisfirma UP Invest esitas teisipäeval konkurentsiametile teatise, et soovivad võtta üle kinoketi Forum Cinemas.

Koondumises märgitakse, et Forumi omanik on võtnud vastu põhimõttelise otsuse Baltikumi kinoturgudelt väljuda. UP Invest OÜ soovib suurendada oma turuosa Baltikumis (ennekõike Leedus) ja koondumine annab talle selleks võimaluse.