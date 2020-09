Ingelinvestorid on idudele olulised nagu instruktorid ellujäämislaagris

Kristjan Raude. Foto: Erakogu

Praeguses tervisekriisis on ingelinvestorid oma igapäevases sissetulekus kaotanud, mistõttu ka ei investeerita enam endises tempos, leiab ingelinvestor ja EstBANi ehk Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni liige Kristjan Raude.

Samas on tark ingelinvestor Raude sõnul enda jaoks iduettevõtetesse investeerimisega alustades läbi mõelnud oma portfelli suuruse ja ajahorisondi ning selle raha liikumise oma portfellis juba ära arvestanud. "Ei tasu unustada, et maailma väärtuslikumad ettevõtted, nagu Google ja Facebook, said just majanduskriisides tulle tiibadesse (Google 2000ndate alguses ja Facebook 2000ndate lõpus)," sõnas Raude idufirmade portaalile FoundME.io antud intervjuus.